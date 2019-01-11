Смех продлевает жизнь: забавные комментарии из соцсетей Очередная порция смешных и прикольных СМС-переписок.Ведь правду говорят, что иногда проще написать человеку, чем сказать ему правду в глаза.А вот и свежая коллекция смешных комментариев и переписки в социальных сетях для вашего отличного настроения! В этом выпуске: про дар убеждения, про мам, про мужские секреты, про бабушкины советы, про современные букеты, про жестокую любовь и многое другое! Всем улыбок и позитива!