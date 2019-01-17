|
|
Необычно и очень забавно: кошки на стеклянных столах и полках
В последнее время нам представляется всё больше возможностей взглянуть на привычные вещи с нового, необычного ракурса, будь то фотографии, сделанные с помощью дрона, или кошки, сидящие на стеклянных столах или полках. Прелестные пушистые (и не очень) создания, удобно расположившись на стеклянной столешнице или полке, представляют собой невероятно очаровательное зрелище, вызывая самые позитивные эмоции!
Удивительные 3D-карты местности от дизайнера Скотта Рейнхарда (Фото)
Как выглядели звездные мужчины 20 лет назад (Фото)
Посмейтесь сами и повеселите окружающих: забавные комиксы на любой юмор
"Богемская рапсодия": кадры, где правду заменили на вымысел (Фото)
Любителям хорошей литературы посвящается: 10 изысканных книг от нобелевских лауреатов (Фото)
Шикарные мотоциклы Harley-Davidson никогда не отставали от прогресса (Фото)
Нереально смешные комментарии из соцсетей для тех, кто любит сарказм
Бэби-бум уже начался: кто в 2019 году станет родителями среди звезд (Фото)
Крутые демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
Афиша интересных событий в Украине на 19-20 января
Голливудские актеры в первой роли и в фильме 2018 года (Фото)
Прикольные и забавные любимцы, какие они есть
Деревья тоже бывают застенчивыми: феномен разомкнутости полога, как это
Прикольные животные, которые попали в "Карты Google"
Маникюр 2019: темный френч – вот что сейчас действительно модно (Фото)
Эстетическое наслаждение: танцоры на улицах разных городов
Впечатляющие пейзажи мостов в разных городах
Смешные животные, которые удачно влазят в кадр
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков
Забавные и милые животные, которые поднимут настроение
Ослепительные красотки на велосипедах и мотоциклах (Фото)
Загадочные старые автомобили в Польше (Фото)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)
Дико смешно: девушка прикалывается над красивыми снимки Инстаграма
Убойные комиксы для тех, кто не спит ночью