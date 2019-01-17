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Четверг, 17.01.2019
Необычно и очень забавно: кошки на стеклянных столах и полках
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Необычно и очень забавно: кошки на стеклянных столах и полках

В последнее время нам представляется всё больше возможностей взглянуть на привычные вещи с нового, необычного ракурса, будь то фотографии, сделанные с помощью дрона, или кошки, сидящие на стеклянных столах или полках. Прелестные пушистые (и не очень) создания, удобно расположившись на стеклянной столешнице или полке, представляют собой невероятно очаровательное зрелище, вызывая самые позитивные эмоции!
Фото: bugaga.ru
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