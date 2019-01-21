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Понедельник, 21.01.2019
Исследования, о которых никто не просил: нелепые и сложные научные эксперименты (Фото)
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Исследования, о которых никто не просил: нелепые и сложные научные эксперименты (Фото)

Обычно научные исследования посвящены тому, чтобы лучше узнать окружающий мир и дать нам более совершенные инструменты для решения наших повседневных проблем. Однако иногда наука выходит за рамки необходимого и входит в сферу нелепости - только потому, что в один из дней учёным было нечем заняться. Вы когда-нибудь слышали, как ребенок задаёт всякие глупые вопросы. Хотя большинство из нас только смеются над такими вопросами и игнорируют их, некоторые учёные делают серьёзное лицо и говорят: "Ну, давайте выясним это". Вот некоторые из самых забавных и ненужных научных исследований, которые когда-либо проводились.
animalworld.com.ua
Фото: pixabay.com
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