Убойные гифки с фейлами из тренажерного зала Любой человек, который хочет прийти в форму, рано или поздно задумывается о тренажерном зале. Почему только задумывается? Потому что собраться с силами и пойти ему мешают куча комплексов, страхов и опасений, что "что-то пойдет не так". Новичку кажется, что в зале бывалые спортсмены засмеют его во время тренировки. Но гифки ниже доказывают, что не только новички, но даже профессионалы иногда могут ошибаться. Главное - не брать на себя лишнего! И лучше всего - заниматься с тренером.