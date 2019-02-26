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Вторник, 26.02.2019
Убойные гифки с фейлами из тренажерного зала
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Убойные гифки с фейлами из тренажерного зала

Любой человек, который хочет прийти в форму, рано или поздно задумывается о тренажерном зале. Почему только задумывается? Потому что собраться с силами и пойти ему мешают куча комплексов, страхов и опасений, что "что-то пойдет не так". Новичку кажется, что в зале бывалые спортсмены засмеют его во время тренировки. Но гифки ниже доказывают, что не только новички, но даже профессионалы иногда могут ошибаться. Главное - не брать на себя лишнего! И лучше всего - заниматься с тренером.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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