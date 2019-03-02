Скачать
Суббота, 02.03.2019
Очаровательные животные, которые вызовут улыбку и подарят позитив
1 / 23

Очаровательные животные, которые вызовут улыбку и подарят позитив

Предлагаем вашему вниманию совершенно очаровательную коллекцию фотографий с прелестными созданиями, которые вызовут вашу улыбку и подарят позитивные эмоции! От кошки, отметившей своё присутствие на тесте для пирога, и любознательной свинки до растягивающегося на снегу тигра и прилёгшего отдохнуть рядом со своей хозяйкой кота, эта фотоколлекция станет ещё одним поводом для того, чтобы вы сегодня улыбнулись! Желаем приятного просмотра!
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Смех, Юмор, Позитив, Смешные животные, Забавные животные, Прикол, Картинки с животными.
19:30 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь