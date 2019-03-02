Очаровательные животные, которые вызовут улыбку и подарят позитив Предлагаем вашему вниманию совершенно очаровательную коллекцию фотографий с прелестными созданиями, которые вызовут вашу улыбку и подарят позитивные эмоции! От кошки, отметившей своё присутствие на тесте для пирога, и любознательной свинки до растягивающегося на снегу тигра и прилёгшего отдохнуть рядом со своей хозяйкой кота, эта фотоколлекция станет ещё одним поводом для того, чтобы вы сегодня улыбнулись! Желаем приятного просмотра!