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Среда, 17.04.2019
Рестораны, считающие, что тарелка для слабаков: Когда подача превосходит само блюдо
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Рестораны, считающие, что тарелка для слабаков: Когда подача превосходит само блюдо

Когда вы попадаете в какой-то новый только что открывшийся ресторан, вы предполагаете увидеть там красивый интерьер, изысканное меню и вежливых официантов. Но на деле порой оказывается так, что вы случайно забрели в хипстерский ресторан, где вам могут подать еду на куске дерева или черепицы, в кружке или на лопате — в общем на чём годно, только не на тарелке.
4tololo.ru
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Еда, Блюда, Посуда, Курьез, Рестораны, Подача, Приколы.
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