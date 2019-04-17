Рестораны, считающие, что тарелка для слабаков: Когда подача превосходит само блюдо

Когда вы попадаете в какой-то новый только что открывшийся ресторан, вы предполагаете увидеть там красивый интерьер, изысканное меню и вежливых официантов. Но на деле порой оказывается так, что вы случайно забрели в хипстерский ресторан, где вам могут подать еду на куске дерева или черепицы, в кружке или на лопате — в общем на чём годно, только не на тарелке.