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Позитивные телочки, которые попали в нелепые жизненные ситуации
Время от времени в человеке можно увидеть животное, и чаще всего это отвратительно. Конечно, если в виду имеется не грациозность лани или храбрость льва. Однако иногда все происходит наоборот, и ты видишь человека в животном: в этих глазах, полных жизненной мудрости, словно отражается весь богатый внутренний мир милого кролика или воробья. Или даже коровы! А почему, собственно, нет? Например, эти буренки выглядят так, будто прекрасно нас понимают и не раз попадали в знакомые каждому ситуации. Вы только посмотрите на них.
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