Скачать
Среда, 08.05.2019
Очень умные животные: смешные самостоятельные собаки
1 / 22

Очень умные животные: смешные самостоятельные собаки

Собаки очень умные животные, даже самая глупая собака при правильном подходе учится выполнять новые команды. Собаки так быстро всему учатся, что возможно, в скором времени они даже научатся самостоятельно жить в мире людей. Хозяева постоянно заняты своими делами или находятся не в настроении, чтобы как следует уделить внимание своему питомцу, поэтому эти собаки сами берут в зубы поводок и идут гулять. Предлагаем вашему вниманию смешную коллекцию независимых самостоятельных собак, которые сами себе хозяева. Кому нужны люди? Этим собакам точно нет!
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
05:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь