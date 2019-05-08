Очень умные животные: смешные самостоятельные собаки Собаки очень умные животные, даже самая глупая собака при правильном подходе учится выполнять новые команды. Собаки так быстро всему учатся, что возможно, в скором времени они даже научатся самостоятельно жить в мире людей. Хозяева постоянно заняты своими делами или находятся не в настроении, чтобы как следует уделить внимание своему питомцу, поэтому эти собаки сами берут в зубы поводок и идут гулять. Предлагаем вашему вниманию смешную коллекцию независимых самостоятельных собак, которые сами себе хозяева. Кому нужны люди? Этим собакам точно нет!