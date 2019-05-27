Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Боремся со скукой: "миниатюрный офис" от талантливого фотографа
1 / 14

Боремся со скукой: "миниатюрный офис" от талантливого фотографа

Деррик Лин развлекается на работе, используя подручные материалы. Он создает веселые миниатюры, когда ему становится скучно, и называет это "миниатюрным офисом". "Я работаю в рекламе, мои будни зачастую хаотичны и непредсказуемы. Я стараюсь не допустить, чтобы стресс взял верх, поэтому раздражение пускаю в мирное русло и создаю миниатюры", - говорит Деррик. В качестве материалов он использует книги, блокноты, ручки, карандаши, скрепки - в общем, все, что можно найти на столе обычного офисного работника. Фотографии он делает на iPhone при настольном освещении.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Настроение, Позитив, Миниатюра, Веселье, Прикол.
22:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь