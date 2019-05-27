Боремся со скукой: "миниатюрный офис" от талантливого фотографа Деррик Лин развлекается на работе, используя подручные материалы. Он создает веселые миниатюры, когда ему становится скучно, и называет это "миниатюрным офисом". "Я работаю в рекламе, мои будни зачастую хаотичны и непредсказуемы. Я стараюсь не допустить, чтобы стресс взял верх, поэтому раздражение пускаю в мирное русло и создаю миниатюры", - говорит Деррик. В качестве материалов он использует книги, блокноты, ручки, карандаши, скрепки - в общем, все, что можно найти на столе обычного офисного работника. Фотографии он делает на iPhone при настольном освещении.