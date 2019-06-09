Ох уж эти детские фото: смешная ребятня, которая выглядит лет на 40 старше

Ох уж эти детские фото! Невероятная мода прошлых лет, странные прически и одежда, огромные очки… Все эти атрибуты порой добавляют возраста, и дети на снимках получаются старше. Намного старше. Лет так на 30-40 старше, чтобы вы понимали. Кажется, будто они уже умудрены опытом и познали жизнь. Выглядит это все конечно, немного неловко, но всё равно очень смешно. Поэтому люди охотно делятся такими своими фотографиями.