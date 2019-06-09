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Воскресенье, 09.06.2019
Ох уж эти детские фото: смешная ребятня, которая выглядит лет на 40 старше
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Ох уж эти детские фото: смешная ребятня, которая выглядит лет на 40 старше

Ох уж эти детские фото! Невероятная мода прошлых лет, странные прически и одежда, огромные очки… Все эти атрибуты порой добавляют возраста, и дети на снимках получаются старше. Намного старше. Лет так на 30-40 старше, чтобы вы понимали. Кажется, будто они уже умудрены опытом и познали жизнь. Выглядит это все конечно, немного неловко, но всё равно очень смешно. Поэтому люди охотно делятся такими своими фотографиями.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Дети, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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