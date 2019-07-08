Нелегкая судьба внутренних органов: уморительные комиксы

Иллюстратор Леонид Кхан разобрал человека на части и представил, как поживают наши внутренности. Художник раскрыл характеры органов и рассказал о проблемах, с которыми они сталкиваются. Оказалось, что печень частенько работает сверхурочно, а мозг подчиняется прихотям мочевого пузыря. Инстаграм аккаунт nefunnies показал пользователям сети работы этого талантливого художника. Предлагаем вам взглянуть на забавную жизнь, которая кипит внутри нас!