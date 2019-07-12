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Пятница, 12.07.2019
Что-то тут не так: художница поменяла местами лица диснеевских героев и злодеев
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Что-то тут не так: художница поменяла местами лица диснеевских героев и злодеев

Замечали, что в диснеевских мультиках всегда так: главные герои всегда добрые и красивые, а отрицательные чаще всего привлекательностью не отличаются, зато вместо милоты им достались выразительные черты лица и мощная харизма? А что если всё будет наоборот? Ведь в жизни красота и доброта не всегда сочетаются в одном человеке. На эту тему однажды пофантазировал художник, который взял и поменял лица протагонистов и антагонистов из мультфильмов. Его работы так вдоховили пользовательницу Твиттера с ником «80skillerqueen», что она создала свою подборку таких подмен.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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