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Anti-Rich Kids of Instagram: обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью
Встречайте ребят, которые блестяще шутят над богатенькими буратинами из известного сообщества The Rich Kids of Instagram, участники которого постоянно хвастаются дорогими аксессуарами, подарками и путешествиями. Обычные парни и девушки решили создать альтернативную группу, в которой с юмором критикуют самохвальство золотой молодежи. Смотрите дальше уморительные фотографии сообщества экономкласса Anti-Rich Kids of Instagram.
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