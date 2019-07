Anti-Rich Kids of Instagram: обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью Встречайте ребят, которые блестяще шутят над богатенькими буратинами из известного сообщества The Rich Kids of Instagram, участники которого постоянно хвастаются дорогими аксессуарами, подарками и путешествиями. Обычные парни и девушки решили создать альтернативную группу, в которой с юмором критикуют самохвальство золотой молодежи. Смотрите дальше уморительные фотографии сообщества экономкласса Anti-Rich Kids of Instagram.