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Суббота, 13.07.2019
Anti-Rich Kids of Instagram: обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью
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Anti-Rich Kids of Instagram: обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью

Встречайте ребят, которые блестяще шутят над богатенькими буратинами из известного сообщества The Rich Kids of Instagram, участники которого постоянно хвастаются дорогими аксессуарами, подарками и путешествиями. Обычные парни и девушки решили создать альтернативную группу, в которой с юмором критикуют самохвальство золотой молодежи. Смотрите дальше уморительные фотографии сообщества экономкласса Anti-Rich Kids of Instagram.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Мем, Умора, Прикол, Хохот, Anti-Rich Kids of Instagram, Стеб.
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