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Среда, 21.08.2019
Пользователей сети попросили показать самый провальный дизайн жилья и на это стоит взглянуть
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Пользователей сети попросили показать самый провальный дизайн жилья и на это стоит взглянуть

Не все дизайнеры и архитекторы одинаково талантливы, поэтому, если тебя зовут архитектором, то это не значит, что руки у тебя растут из правильного места. Порой люди допускают настолько глупые и очевидные ошибки в архитектурном дизайне, что просто невозможно не удивляться, как ЭТО кто-то вообще решил воплотить в жизнь. Пользовательница Твиттера Сара Шауэр попросила своих подписчиков прислать ей фотографии худшего дизайна домов, которые у них есть, и интернет не разочаровал.
4tololo.ru
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