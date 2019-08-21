Пользователей сети попросили показать самый провальный дизайн жилья и на это стоит взглянуть

Не все дизайнеры и архитекторы одинаково талантливы, поэтому, если тебя зовут архитектором, то это не значит, что руки у тебя растут из правильного места. Порой люди допускают настолько глупые и очевидные ошибки в архитектурном дизайне, что просто невозможно не удивляться, как ЭТО кто-то вообще решил воплотить в жизнь. Пользовательница Твиттера Сара Шауэр попросила своих подписчиков прислать ей фотографии худшего дизайна домов, которые у них есть, и интернет не разочаровал.