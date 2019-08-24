"Чудесные" дизайнерские решения ванных комнат и туалетов Ванная комната – важная и жизненно необходимая часть любого жилища и общественного места. Каждый на свой вкус обустраивает это помещение, придумывая планировку и дизайн. Некоторые экономят место и умудряются совмещать санузел со спальней и даже кухней. Пользователи Reddit регулярно делятся фотографиями ванных и туалетов, которые их удивили или поставили в неловкое положение. Предлагаем вам взглянуть на эти чудесные дизайнерские решения!