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Среда, 28.08.2019
Родительство - это вам не шуточки: снимки, которые ярко это доказывают
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Родительство - это вам не шуточки: снимки, которые ярко это доказывают

Дети — цветы жизни, которые разделяют эту самую жизнь на до и после. Родительство — это вам не шуточки, а серьезная и ответственная работа, которая требует много времени, внимания и усердия. Ритм жизни меняется, порой на прежние развлечения просто нет сил, да и некогда уже. Но и плата за эту тяжёлую работу в виде любви ребенка и его улыбки просто не имеет цены. Перед вами 20 фото, которые лучше всяких слов иллюстрируют изменения в жизни после рождения ребенка.
Фото: twizz.ru
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