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Вторник, 10.09.2019
Этот мир явно не для высоких людей: "несправедливости" для людей-"великанов"
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Этот мир явно не для высоких людей: "несправедливости" для людей-"великанов"

Этот мир действительно маленький — и в этом вопросе вам радостно будут поддакивать все, чей рост хоть на пару сантиметров превышает средний. Именно это крошечное расстояние отделяет их от комфорта, ведь если ты не вписываешься в стандарт, то готовься биться головой об потолки, видеть в зеркале только свой пупок и демонстрировать чудеса гибкости, когда пытаешься уместиться на сиденье автобуса. Но такие несправедливости только подстегивают чувство юмора людей-великанов!
Фото: twizz.ru
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