Этот мир явно не для высоких людей: "несправедливости" для людей-"великанов"

Этот мир действительно маленький — и в этом вопросе вам радостно будут поддакивать все, чей рост хоть на пару сантиметров превышает средний. Именно это крошечное расстояние отделяет их от комфорта, ведь если ты не вписываешься в стандарт, то готовься биться головой об потолки, видеть в зеркале только свой пупок и демонстрировать чудеса гибкости, когда пытаешься уместиться на сиденье автобуса. Но такие несправедливости только подстегивают чувство юмора людей-великанов!