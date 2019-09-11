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Среда, 11.09.2019
На веселье имеют право все - даже картины
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На веселье имеют право все - даже картины

Как же много персонажей картин навсегда остались запечатлены угрюмыми и безрадостными! Да, среди них были и веселые, но подавляющее большинство имеют лишь тень улыбки на лице. Благо, на планете появилось действенное средство от визуальной тоски, которое имеет заграничное и очень популярное название — FaceApp. Это приложение для каких целей только не использовали, но сегодня мы обратимся к нему за позитивом. С уважением к авторам знаменитых картин мы слегка изменим настроение их героев на безоблачно-распрекрасное, украсив их уста белозубыми улыбками.
Фото: twizz.ru
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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