На веселье имеют право все - даже картины

Как же много персонажей картин навсегда остались запечатлены угрюмыми и безрадостными! Да, среди них были и веселые, но подавляющее большинство имеют лишь тень улыбки на лице. Благо, на планете появилось действенное средство от визуальной тоски, которое имеет заграничное и очень популярное название — FaceApp. Это приложение для каких целей только не использовали, но сегодня мы обратимся к нему за позитивом. С уважением к авторам знаменитых картин мы слегка изменим настроение их героев на безоблачно-распрекрасное, украсив их уста белозубыми улыбками.