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Оригинальные способы поблагодарить жену за рождения сына (Фото)
11:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

В Днепре мужчина разрисовал автомобиль в честь рождения сына.

В Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.

Об этом сообщила Виктория Ломоносова в группе "12 Квартал Днепра" в Facebook.

С одной стороны автомобиля Mazda появилась надпись "Любимая, спасибо за сына", с другой – "Ура! Я отец", а на капоте еще одно "Ура!" и куча смайликов.

Все это мужчина оформил в красно-синих тонах.

Единственное, за что переживают местные жители, чтобы отец и владелец машины оказались одним человеком.

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Напомним, руководитель областного регионального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул вручил молодой маме седьмое свидетельство о рождении ребенка.

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Днепр, Сын, Авто, Рождение.
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