Оригинальные способы поблагодарить жену за рождения сына (Фото)

В Днепре мужчина разрисовал автомобиль в честь рождения сына.

В Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.

Об этом сообщила Виктория Ломоносова в группе "12 Квартал Днепра" в Facebook.

С одной стороны автомобиля Mazda появилась надпись "Любимая, спасибо за сына", с другой – "Ура! Я отец", а на капоте еще одно "Ура!" и куча смайликов.

Все это мужчина оформил в красно-синих тонах.

Единственное, за что переживают местные жители, чтобы отец и владелец машины оказались одним человеком.

Напомним, руководитель областного регионального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул вручил молодой маме седьмое свидетельство о рождении ребенка.