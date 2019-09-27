Оригинальные способы поблагодарить жену за рождения сына (Фото)

В Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.
Об этом сообщила Виктория Ломоносова в группе "12 Квартал Днепра" в Facebook.
С одной стороны автомобиля Mazda появилась надпись "Любимая, спасибо за сына", с другой – "Ура! Я отец", а на капоте еще одно "Ура!" и куча смайликов.
Все это мужчина оформил в красно-синих тонах.
Единственное, за что переживают местные жители, чтобы отец и владелец машины оказались одним человеком.
Напомним, руководитель областного регионального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул вручил молодой маме седьмое свидетельство о рождении ребенка.