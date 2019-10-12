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Это явный провал: самые нелепый дизайн, который вы только видели
Не надо быть дизайнером наивысшего разряда или потомком Леонардо да Винчи, чтобы понимать, как работают те или иные вещи, и что их дизайн бывает порой настолько ужасен, что от него надо было отказаться ещё на этапе разработки. Но очевидно это слишком сложно для этих умельцев, потому что всё что они делают не имеет никакого смысла, и нам остается лишь недоуменно покачивать головами.
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