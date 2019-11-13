Забавные названия приквелов известных фильмов: что хотят "посмотреть" киноманы

Любовь правителей мирового кинематографа к приквелам и спин-оффам весьма заразительна. Простой люд тоже возжелал присоединиться к созданию фильмов-предысторий. Хотя бы на уровне названий. И вот, в Твиттере с подачи пользователя под ником humortranslate случился мозговой штурм, в котором люди выдумывали забавные названия приквелов известных фильмов. Отличных вариантов появилось так много, что, будем надеяться, известные продюсеры наткнуться на этот пост и позаимствуют парочку идей.