Сдается, что эти "горе -кондитеры" никогда не видели ежиков

Многие поколения землян пытались приготовить торт в виде ежа, но все как один терпели сокрушительные поражение, и лишь единицам удавалось придать своему кулинарному произведению хоть какую-то ежеподобность. Но, к несчастью для них, такие случаи интересуют мировую общественность куда меньше, чем тотальные провалы. Перед вами 15 фотографий тортов от кондитеров, которые пытались держать своё детище в ежовых рукавицах, однако вселенная уготовила им судьбу доктора Франкенштейна.