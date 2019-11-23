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Суббота, 23.11.2019
Ее Величество дает нам много поводов для улыбок: "угарные" фото королевы Елизаветы II
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Ее Величество дает нам много поводов для улыбок: "угарные" фото королевы Елизаветы II

Неудачные фото есть у всех людей и даже у моделей, несмотря на всю их фотогеничность и работу профессиональных фотографов. Да что там – неудачные фото есть даже у самой королевы английской, да потому что она всегда на виду и контролировать эмоции 24/7 просто невозможно. А ведь это большой плюс – мы можем превратить их в мемы! Елизавета II хмурится, ворчит, красит губы, ковыряется в носу, удивляется, смеется, расстраивается, сходит с ума от скуки и даже показывает язык, словом – Ее Величество дает нам много поводов для улыбок и хорошего настроения. И знаете, будет совсем не плохо, если эти кадры войдут в историю, как самые уморительные!
bigpicture.ru
Фото: twitter
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