Ее Величество дает нам много поводов для улыбок: "угарные" фото королевы Елизаветы II

Неудачные фото есть у всех людей и даже у моделей, несмотря на всю их фотогеничность и работу профессиональных фотографов. Да что там – неудачные фото есть даже у самой королевы английской, да потому что она всегда на виду и контролировать эмоции 24/7 просто невозможно. А ведь это большой плюс – мы можем превратить их в мемы! Елизавета II хмурится, ворчит, красит губы, ковыряется в носу, удивляется, смеется, расстраивается, сходит с ума от скуки и даже показывает язык, словом – Ее Величество дает нам много поводов для улыбок и хорошего настроения. И знаете, будет совсем не плохо, если эти кадры войдут в историю, как самые уморительные!