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Суббота, 23.11.2019
А это я в молодости: у каждого есть такие неловкие фотографии из прошлого
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А это я в молодости: у каждого есть такие неловкие фотографии из прошлого

Практически у каждого из нас есть период в жизни, за который нам стыдно. В подавляющем большинстве случаев постыдный период приходится на детство и подростковую юность. Но если детство еще можно простить, то подростковое безумие просто так не проходит. Самое главное не стыдиться своих прошлых увлечений и ошибок. На сайте Reddit существует большое количество людей, которые смогли не только отнестись к своему постыдному прошлому с юмором, но и поделиться им с другими.
jumornoj.temaretik.com
Фото: jumornoj.temaretik.com
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