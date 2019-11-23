А это я в молодости: у каждого есть такие неловкие фотографии из прошлого

Практически у каждого из нас есть период в жизни, за который нам стыдно. В подавляющем большинстве случаев постыдный период приходится на детство и подростковую юность. Но если детство еще можно простить, то подростковое безумие просто так не проходит. Самое главное не стыдиться своих прошлых увлечений и ошибок. На сайте Reddit существует большое количество людей, которые смогли не только отнестись к своему постыдному прошлому с юмором, но и поделиться им с другими.