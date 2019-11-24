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Воскресенье, 24.11.2019
Муж в декрете: забавные комиксы от отца двоих детей
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Муж в декрете: забавные комиксы от отца двоих детей

В скандинавских странах равноправие полов достигло максимума, и там довольно часто мужья уходят в декрет и примеряют на себя роль домохозяина. У норвежского художника-иллюстратора Столе Герхардсена (Ståle Gerhardsen) есть двое детей и любимая жена. Недавно он взял декретный отпуск и настолько впечатлился тем, сколько сил, любви и терпения нужно, чтобы воспитывать двоих непосед, что нарисовал целую серию комиксов. Людям понравились рисунки Столе, и он решил сделать из них книгу.
Фото: bigpicture.ru
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