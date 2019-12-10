Скачать
Вторник, 10.12.2019
Улыбка делает жизнь лучше: очень смешные картинки для хорошего настроения
1 / 27

Улыбка делает жизнь лучше: очень смешные картинки для хорошего настроения

Вечное и универсальное правило гласит: улыбка делает жизнь лучше. Об это написаны сотни психологических книг о позитивном мышлении и десятки тысяч статей во всех существующих изданиях. Но вместо того, чтоб долго и скучно говорить о том, как важно идти по жизни с улыбкой, мы просто дадим Вам очередной повод посмеяться от души. Свежая порция юмора ждет Вас. Наслаждайтесь!
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
22:50 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь