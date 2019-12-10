Улыбка делает жизнь лучше: очень смешные картинки для хорошего настроения

Вечное и универсальное правило гласит: улыбка делает жизнь лучше. Об это написаны сотни психологических книг о позитивном мышлении и десятки тысяч статей во всех существующих изданиях. Но вместо того, чтоб долго и скучно говорить о том, как важно идти по жизни с улыбкой, мы просто дадим Вам очередной повод посмеяться от души. Свежая порция юмора ждет Вас. Наслаждайтесь!