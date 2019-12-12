Как защитить новогоднюю елку от домашних животных Новый год уже практически на пороге, и нас начинает уже охватывать предпраздничная лихорадка - елка, мишура, подарки, праздничный ужин. Но, посмотрев эту подборку, понимаешь, что, на самом деле, нужно же подумать и о том, как сохранить праздничное убранство дома, если у вас есть домашние питомцы. Поражаешься, какими находчивыми бывают люди. Наверное, каждый из них методом проб и ошибок нашел свой вариант защиты любимого праздника от хвостато-когтистых хулиганов.