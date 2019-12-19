Хотел домой, а попал на фотошоп-битву: орущий кот стал главным героем фотошоперов

Что может быть смешнее забавных котов? Только фотошоп-баттлы с участием забавных котов! Сейчас вы в этом убедитесь. На Reddit есть специализированная ветка, куда попадают самые весёлые снимки с просторов интернета на радость фотошоперам, которые тут же начинают их обрабатывать, привнося немного безумия и делая эти кадры ещё смешнее. На этот раз героем очередной их битвы стал кот, который очень хотел попасть домой.