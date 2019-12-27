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Пятница, 27.12.2019
Вопреки всему: животные, которые дружат "на перекор системе"
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Вопреки всему: животные, которые дружат "на перекор системе"

Дружба — это отлично и животные отличные существа. Дружба между животными? Как вы уже догадались — просто отлично! Очаровательные животные, которые ждут вас в продолжение статьи, сломали систему и вопреки всему дружат между собой, являясь при этом представителями совершенно разных видов. Когда жизнь животных не является борьбой за выживание (что часто бывает в неволе), некоторые хищники могут быть вполне дружелюбными по отношению к своей потенциальной пище.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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