Вопреки всему: животные, которые дружат "на перекор системе"

Дружба — это отлично и животные отличные существа. Дружба между животными? Как вы уже догадались — просто отлично! Очаровательные животные, которые ждут вас в продолжение статьи, сломали систему и вопреки всему дружат между собой, являясь при этом представителями совершенно разных видов. Когда жизнь животных не является борьбой за выживание (что часто бывает в неволе), некоторые хищники могут быть вполне дружелюбными по отношению к своей потенциальной пище.