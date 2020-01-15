Дети, которые понятия не имеют о том, какие они смешные

Всем известно, что дети не сидят на месте. Их невозможно оставить одних даже на одну минуту — обязательно что-нибудь произойдёт. Иногда они умудряются вытворять абсолютно безумные вещи даже в присутствии взрослых. В такие моменты некоторые родители успевают взять в руки телефон и сделать несколько снимков — их можно не только показывать повзрослевшим детям, но и выложить в интернет. Так и поступили авторы фотографий из этой подборки, чтобы и вы могли оценить креативность их чад!