А что под упаковкой? Злые шутки производителей

Именно она призывает нас не проходить мимо и мотивирует на покупку. Как же бывает обидно, когда за красочной упаковкой скрывается бессовестный обман потребителя. Интересно, разрабатывая дизайн таких упаковок, этот обман заранее предполагается? Таких производителей, по-моему, надо наказывать и не только за мошенничество, но и за то, что они используют в упаковке неоправданно много пластика, в то время, когда все говорят о борьбе за экологию. Моя маленькая внутренняя Грета негодует!