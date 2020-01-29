Скачать
Среда, 29.01.2020
А что под упаковкой? Злые шутки производителей
1 / 25

А что под упаковкой? Злые шутки производителей

Именно она призывает нас не проходить мимо и мотивирует на покупку. Как же бывает обидно, когда за красочной упаковкой скрывается бессовестный обман потребителя. Интересно, разрабатывая дизайн таких упаковок, этот обман заранее предполагается? Таких производителей, по-моему, надо наказывать и не только за мошенничество, но и за то, что они используют в упаковке неоправданно много пластика, в то время, когда все говорят о борьбе за экологию. Моя маленькая внутренняя Грета негодует!
kurioz.tematerik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Продукты питания, Смешно, Курьезы, Ожидание-реальность, минутка разочарования, недобросовестные производители.
14:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь