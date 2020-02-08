Ctrl+C, Ctrl+V: забавные людишки, которые напоминают своих питомцев Все началось, когда 24-летний Лиам Райс выложил в Twitter забавные фотографии со своей хаски по кличке Луна, где он копировал выражение ее лица. Людям так понравились эти фотографии, что они решили попробовать проделать это и со своими питомцами, и так появилась эта милая тенденция. Фотографии Лиама и Луны стали вирусными и люди, которые стали делать такие же снимки со своими домашними питомцами, оказались действительно похожими на них. Проверьте сами!