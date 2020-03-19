Пока все на карантине: как "выкручиваются" работники, которые теперь работают на дому

В то время как во многих странах вводится карантин, тех сотрудников, для кого это возможно, переводят на работу на дому. Но оказалось, что у этого решения есть небольшая проблема — не у всех дома есть стол, за которым было бы удобно работать. Поэтому в ход пошла смекалочка, с помощью которой из подручных предметов были созданы настоящие шедевры. Пользователи Твиттера гордо продемонстрировали свои идеи, которые теперь заменяют им офисные столы.