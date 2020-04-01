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Среда, 01.04.2020
Когда все "тютелька в тютельку": рай для перфекциониста
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Когда все "тютелька в тютельку": рай для перфекциониста

Многие прекрасно знают, что означает фразеологизм "тютелька в тютельку", но мало кто видел его визуальное определение. Эта коллекция фотографий поможет понять, что означает это устойчивое сочетание, даже без необходимости заглядывать в словари. И, судя по всему, "тютелька в тютельку" - возможно, одна из самых любимых фраз перфекционистов. От струй воды, попадающих ровно в отверстия слива в раковине, до идеально подходящих ковриков - взгляните на различные интерпретации наречия "точь-в-точь".
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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