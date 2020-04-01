Когда все "тютелька в тютельку": рай для перфекциониста

Многие прекрасно знают, что означает фразеологизм "тютелька в тютельку", но мало кто видел его визуальное определение. Эта коллекция фотографий поможет понять, что означает это устойчивое сочетание, даже без необходимости заглядывать в словари. И, судя по всему, "тютелька в тютельку" - возможно, одна из самых любимых фраз перфекционистов. От струй воды, попадающих ровно в отверстия слива в раковине, до идеально подходящих ковриков - взгляните на различные интерпретации наречия "точь-в-точь".