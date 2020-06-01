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Понедельник, 01.06.2020
Кулинары-любители, которые не смогли
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Кулинары-любители, которые не смогли

Чем можно заняться на карантине? Каждый по-разному заполняет свои будни, но многие решили попробовать себя в качестве повара или освоить новые рецепты, смело отправившись на кухню покорять кулинарную целину. Однако даже в таком простом деле как варка яиц можно потерпеть полное фиаско - что уж говорить о попытке приготовить новый пирог или испечь вкусное печенье. Интернет-пользователи делятся фотографиями кулинарных провалов, которые застигли их во время самоизоляции прямо на кухне!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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