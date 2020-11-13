Пятница 13: смешные картинки

Издавна Пятница 13 считался мистическим денем, который заставлял людей наполнять свои сердца тревогой. А в связи с распространяющимся коронавирусом в Украине и предстоящим "карантином выходного дня" люди видят все больше негатива вокруг и каждому нужно как-то расслабится.
И поэтому в сети появились самые смешные мемы по данному поводу, а «Телеграф» смог собрать их воедино.
"Ну и что, что пятница 13, главное, что пятница".
"Ох, эта пятница 13 завтра".
"Пятница 13 в 2020 году".
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал самые смешные картинки о введении карантина выходного дня в Украине.
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