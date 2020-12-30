Скачать
Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
39 землетрясений за два дня, и это еще не конец: сейсмологи дали тревожный прогноз Хорватии
39 землетрясений за два дня, и это еще не конец: сейсмологи дали тревожный прогноз Хорватии
"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
"Попробуйте, интересно!" Скандальный россиянин поделился впечатлениями от убийства украинцев (видео)
Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса
Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса
Жена Коноплянки устроила соблазнительную фотосессию в Мексике
Жена Коноплянки устроила соблазнительную фотосессию в Мексике

"Илон Маск не видел еще?" Россияне дали смешной ответ танцующим роботам Boston Dynamics (видео)

"Илон Маск не видел еще?" Россияне дали смешной ответ танцующим роботам Boston Dynamics (видео)
12:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Россияне видимо не любят конкуренцию. Или же наоборот, ведь очень часто пытаются «переплюнуть» другие страны в различных ситуациях, будь то спортивные соревнования, наука, шоу-бизнес или развитие технологий.

Компания Boston Dynamics поделилась роликом, в котором показала, чему они научили своих роботов. На видео роботы трех видов танцуют под рок-н-ролл под хит шестидесятых годов.

Спустя время, в Фейсбуке появился российский ответ танцующим роботам.

«Ученые из центра Сколково ответили на видео Boston Dynamics c танцующими роботами, показав свои достижения в этой области» - подписал ролик Рустем Адагамов.

Посмотрев видео, конечно же, становится ясно, что никакое Сколково там не причем. Кто-то просто решил «нанести ответный удар» и смастерил из подручных средств что-то похожее на роботы.

Сеть позитивно подхватила идею, засыпав комментарии шутками по этому поводу.

«Это уникальная разработка сколковских учёных», «Знай наших», «Зачотный троллинг», «Остроумно», «Илон Маск не видел ещё?», «прям точное попадание, где сколково и где бостон динамикс» - пишут в комментариях.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что космические "успехи" Кремля потроллили с помощью игры Cyberpunk 2077.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смех, Юмор, Boston Dynamics.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ой, не слышит президент": кадровые решения Зеленского вызвали гнев и шутки украинцев
02 Разбил семь авто и разыграл сердечный приступ: пьяное ДТП в Киеве вылилось в потасовку (фото и видео)
03 Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)
04 Зеленский после срочного собрания СНБО принял решение по Тупицкому (документ)
05 Дети оккупированного Донбасса встречают Новый год с автоматами в руках (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года
Туман, дожди и +13: какая погода в Украине за день до Нового года
По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
По Сирии нанесли новые ракетные удары, есть потери (видео)
Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого
Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого
С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь