"Илон Маск не видел еще?" Россияне дали смешной ответ танцующим роботам Boston Dynamics (видео)

Россияне видимо не любят конкуренцию. Или же наоборот, ведь очень часто пытаются «переплюнуть» другие страны в различных ситуациях, будь то спортивные соревнования, наука, шоу-бизнес или развитие технологий.

Компания Boston Dynamics поделилась роликом, в котором показала, чему они научили своих роботов. На видео роботы трех видов танцуют под рок-н-ролл под хит шестидесятых годов.

Спустя время, в Фейсбуке появился российский ответ танцующим роботам.

«Ученые из центра Сколково ответили на видео Boston Dynamics c танцующими роботами, показав свои достижения в этой области» - подписал ролик Рустем Адагамов.

Посмотрев видео, конечно же, становится ясно, что никакое Сколково там не причем. Кто-то просто решил «нанести ответный удар» и смастерил из подручных средств что-то похожее на роботы.

Сеть позитивно подхватила идею, засыпав комментарии шутками по этому поводу.

«Это уникальная разработка сколковских учёных», «Знай наших», «Зачотный троллинг», «Остроумно», «Илон Маск не видел ещё?», «прям точное попадание, где сколково и где бостон динамикс» - пишут в комментариях.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что космические "успехи" Кремля потроллили с помощью игры Cyberpunk 2077.