"Батут работает": космические успехи Кремля потроллили с помощью видео из нашумевшей игры

В сети устроили жесткий троллинг российской космической отрасли, сравнив ее с новой популярной компьютерной игрой Cyberpunk 2077.
Видео игрового процесса опубликовали на Telegram-канале MDK.
"Даже в киберпанке космическая программа лучше, чем у нас", - комментируют отрывок из игры россияне.
В сети тут же стали комментировать видео, припомнив заявление Илона Маска про предложение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.
Как сообщал "Телеграф", ранее в субботу, 12 декабря, на борту Международной космической станции (МКС) вновь произошло ЧП, в результате которого поломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ" российского производства. Этот инцидент является шестым по счету за последнее время.