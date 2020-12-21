"Батут работает": космические успехи Кремля потроллили с помощью видео из нашумевшей игры

В сети устроили жесткий троллинг российской космической отрасли, сравнив ее с новой популярной компьютерной игрой Cyberpunk 2077.

Видео игрового процесса опубликовали на Telegram-канале MDK.

"Даже в киберпанке космическая программа лучше, чем у нас", - комментируют отрывок из игры россияне.

В сети тут же стали комментировать видео, припомнив заявление Илона Маска про предложение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Как сообщал "Телеграф", ранее в субботу, 12 декабря, на борту Международной космической станции (МКС) вновь произошло ЧП, в результате которого поломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ" российского производства. Этот инцидент является шестым по счету за последнее время.