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"Батут работает": космические успехи Кремля потроллили с помощью видео из нашумевшей игры

"Батут работает": космические успехи Кремля потроллили с помощью видео из нашумевшей игры
05:28 Сегодня Телеграф

В сети устроили жесткий троллинг российской космической отрасли, сравнив ее с новой популярной компьютерной игрой Cyberpunk 2077.

Видео игрового процесса опубликовали на Telegram-канале MDK.

"Даже в киберпанке космическая программа лучше, чем у нас", - комментируют отрывок из игры россияне.

Совсем приехали. Космические "достижения" России подняли на смех в сети

В сети тут же стали комментировать видео, припомнив заявление Илона Маска про предложение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Батут комментарий

Как сообщал "Телеграф", ранее в субботу, 12 декабря, на борту Международной космической станции (МКС) вновь произошло ЧП, в результате которого поломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ" российского производства. Этот инцидент является шестым по счету за последнее время.

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Все по теме:

Россия, Юмор, Компьютерные игры, Cyberpunk 2077.

Автор:

Телеграф
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