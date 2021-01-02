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Суббота, 02.01.2021
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Новогодние приколы в картинках, мемах, фотожабах для отличного настроения

Новогодние приколы в картинках, мемах, фотожабах для отличного настроения
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф

Новый год отметился, а у большинства украинцев еще остались праздничные приготовления, которые ждут своего часа.

Несмотря на то, что всем нам пришлось поубавить с масштабами празднования в новогоднюю ночь, а все благодаря пандемии и карантинных ограничений - мы не собираемся унывать, а наоборот, продолжаем возлагать большие надежды на новый 2021-й год. Пусть он принесет нам намного побольше приятных и запоминающихся моментов!

Напомним, что ранее "Телеграф" подготовил для вас самые смешные картинки и приколы про 1 января.

Сейчас предлагаем ознакомиться (и посмеяться!) с шуточными картинками и фотожабами на новогоднюю тему, которые стали наполнять сеть.

Появилась меткая карикатура на встречу 2021 года

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Все по теме:

Новый год, Курьезы, Мемы, Приколы, Фотожабы.

Автор:

Телеграф
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