Смешные приколы с 1 января в картинках

С Новым годом, дорогие читатели!

1 января - это день, который, обычно, всегда вылетает из жизни. Именно его, а не вот эти все рабочие будни, можно назвать самым тяжелым днем в жизни.

Кто отгулял по полной, прекрасно знаком с некоторыми особенностями похмельного синдрома, но повезло тем, кто не пьет!

Предлагаем запастись минералкой и поваляться в постели как можно подольше, ведь можно!

"Телеграф" самые смешные и актуальные картинки и мемы, с которых можно хорошенько посмеяться на "больную" голову.