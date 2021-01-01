А что это у Вас весь хлеб прошлогодний? Смешные анекдоты про 1 января

Специально для тех, кто хотел начать с 1 января новую жизнь: Ничего, на следующий Новый год снова попытаетесь.

Просыпается мужик утром 1 января, подходит к зеркалу. Видит — изо рта свисает веревочка: — Господи, хоть бы это был "Липтон"!

Самое хреновое — это встречать Новый год в гостях! — Но понимаешь это только вечером 1 января, когда дома совершенно нечего пожрать...

Наблюдение продавца, сделанное им 1 января: — Утром в магазине вообще никого не было. Потом потянулись дети с записками...

1 января. На столе записка: — С Новым Годом! — Рассол в холодильнике. — Холодильник на кухне.