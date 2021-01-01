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Пятница, 01.01.2021
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А что это у Вас весь хлеб прошлогодний? Смешные анекдоты про 1 января

А что это у Вас весь хлеб прошлогодний? Смешные анекдоты про 1 января
06:00 Сегодня Телеграф

Специально для тех, кто хотел начать с 1 января новую жизнь: Ничего, на следующий Новый год снова попытаетесь.

Просыпается мужик утром 1 января, подходит к зеркалу. Видит — изо рта свисает веревочка: — Господи, хоть бы это был "Липтон"!

Самое хреновое — это встречать Новый год в гостях! — Но понимаешь это только вечером 1 января, когда дома совершенно нечего пожрать...

Наблюдение продавца, сделанное им 1 января: — Утром в магазине вообще никого не было. Потом потянулись дети с записками...

Создаем праздничное настроение: подборка новогодних анекдотов на вечер

1 января. На столе записка: — С Новым Годом! — Рассол в холодильнике. — Холодильник на кухне.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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