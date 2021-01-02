Появилась меткая карикатура на встречу 2021 года

Наступивший новый 2021 год изобразили на меткой карикатуре.

Соответствующий рисунок был выложен в сеть пользователями Фейсбук.

На картинке видно, как группа людей шваброй осторожно открывает дверь, на которой написано "2021".

Очевидно на рисунке изображена отсылка к ушедшему 2020 году, который по версии Time стал худшим в современной истории, а также к осторожному оптимизму относительно возвращения к нормальной жизни после начала вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось ранее, известный карикатурист Сергей Елкин посвятил рисунок наступившему 2021 году.

Напомним, КМИС провел опрос и определил, какой подарок хотели бы получить украинцы на Новый год.

Читайте также в материале "Телеграф": Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика).