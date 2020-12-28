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Украинцы признались, чего желают на Новый год

Украинцы признались, чего желают на Новый год
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В этом году желание получить в качестве подарка на Новый год здоровья среди украинцев значительно опередило стремление "мира в стране" и порядка в семье и понимание близких.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В этом году украинцы желали:

  • получить в качестве подарка здоровье (71,5%),
  • иметь "мир в стране" (39,5%),
  • лад в семье и понимание близких (22%),
  • получить в подарок деньги (22%),
  • получить в новом году хорошую работу (18%),
  • родители хотели увидеть успехи детей (14%),
  • мечтали о долгой жизни (10,5%).

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Кроме того, среди самых желанных подарков в этом году:

  • интересные путешествия (8%),
  • любовь (8%),
  • лекарства (вакцины) от коронавируса (5%), 
  • выигрыш в лотерею (3%).

Согласно результатам, женщины чаще мужчин называют здоровья лучшим подарком — 76% и 66% соответственно.

В то же время молодежь, независимо от пола, чаще мечтает о хорошей работе и любви (29% и 16% опрошенных в возрасте 18-29 лет соответственно). От денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44. А для людей в пожилом возрасте важное здоровье и успехи детей (83,5% и 20% опрошенных в возрасте 60+ соответственно). 

Стоит отметить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине.

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Украина, Новый год.

Автор:

Телеграф
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