Ну, наконец-то: уходящий 2020 год изобразили яркой карикатурой

2020 год, который был назван худшим годом в современной истории по версии журнала Time, наконец заканчивается.

На фоне этого, известный карикатурист Сергей Елкин поздравил мир с наступающим Новым годом.

Новая работа художника обнародована в его Телеграм-канале.

На рисунке изображен бык, который является символом 2021 года, который пинком прогоняет символ уходящего 2020 года - крысу.

Как сообщалось ранее, некоторые страны мира уже встретили Новый год.

Напомним, КМИС провел опрос и определил, какой подарок хотели бы получить украинцы на Новый год.

Если же вам предстоит отметить Новый год в одиночестве, то не стоит расстраиваться, ведь эксперты дали действенные советы о том, как справиться с ощущением пустоты в праздничную ночь.