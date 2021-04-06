Мужчина "ворвался" в прямой эфир канала "Украина 24" и открыто высказался об Ахметове (видео)

Необычный случай произошел в прямом эфире принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову телеканала "Украина 24" во вторник, 6 апреля, утром.

Так, в эфире телеканала было включение корреспондентки из Киева по поводу введенного в городе локдауна и возникших из-за этого у жителей проблем с проездом.

Уже завершая свой сюжет, корреспондентка остановила проезжающего мимо нее на велосипеде мужчину с вопросом, почему он выбрал такой транспорт.

В ответ мужчина сказал: "Добрый день. Потому что Ахметов – петух".

После этого он без каких-либо дополнительных комментариев сел на велосипед и поехал дальше, а корреспондентка продолжила репортаж, сделав вид, что ничего не произошло. Ведущие же в студии "Украина 24" улыбнулись и пожали плечами.

Видео из эфира поделился на своей странице в соцсети Facebook Мелания Подоляк.

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