Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

Илону Маску такое не снилось: в Киеве заметили автоприцеп с палкой вместо колеса (видео)

Илону Маску такое не снилось: в Киеве заметили автоприцеп с палкой вместо колеса (видео)
14:16 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Киеве заметили необычный транспорт, которому позавидует даже основатель "SpaceX" Илон Маск.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

"На этом видео прекрасно все - палка вместо колеса на прицепе и светофор, который устал. Ненене, еще раз - палки ВМЕСТО КОЛЕСА. Что дальше?" – говорится в подписи к кадрам.

"А что так можно было?!", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Палка это лайфхак из фильма самый быстрый индиан. Не, ну а что поделаешь если такая ситуация", "Лайфхак от водилы, как доехать до СТО", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 2 марта, на улицах Киева был замечен полицейский автомобиль Porsche. В сети показали фотографии автомобиля.

Кроме того, в Киеве, на бульваре Леси Украинки возле ТРЦ "Гуливер" заметили автомобиль принадлежащий, предположительно, российским силовикам. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Киев, Видео, Авто, Илон Маск, лайфаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
05 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Скажите, что это фотошоп: конфеты &quot;Гордон в шоколаде&quot; ошарашили украинцев
Скажите, что это фотошоп: конфеты "Гордон в шоколаде" ошарашили украинцев
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь