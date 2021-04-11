Илону Маску такое не снилось: в Киеве заметили автоприцеп с палкой вместо колеса (видео)

В Киеве заметили необычный транспорт, которому позавидует даже основатель "SpaceX" Илон Маск.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

"На этом видео прекрасно все - палка вместо колеса на прицепе и светофор, который устал. Ненене, еще раз - палки ВМЕСТО КОЛЕСА. Что дальше?" – говорится в подписи к кадрам.

"А что так можно было?!", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Палка это лайфхак из фильма самый быстрый индиан. Не, ну а что поделаешь если такая ситуация", "Лайфхак от водилы, как доехать до СТО", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 2 марта, на улицах Киева был замечен полицейский автомобиль Porsche. В сети показали фотографии автомобиля.

Кроме того, в Киеве, на бульваре Леси Украинки возле ТРЦ "Гуливер" заметили автомобиль принадлежащий, предположительно, российским силовикам.