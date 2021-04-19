В Турции кошка героически спасла сына от собак (видео)

В турецком городе Адана кошка-мать бесстрашно набросилась на стаю бродячих собак и стала звездой сети.

Поступок котейки попал на камеры наблюдения местного рынка, а соответствующая видеозапись была обнародована турецким изданием TRTHaber.

На видео видно, как трое собак погнались за котенком и загнали его в угол. Неизвестно чем бы закончилась история, если бы кошка, которую местные торговцы называют "Текир" (Полосатая), не набросилась на хулиганов.

Не ожидая столь резкого и яростного удара, собаки попытались скрыться поджав хвосты, но разъяренной матери этого показалось мало и она пустилась в погоню за обидчиками.

Adana'da anne kedi yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı.https://t.co/kJbR26KvHT pic.twitter.com/gewAiryh0m — TRT HABER (@trthaber) April 15, 2021

Торговцы говорят, что они присматривают за Полосатой уже несколько лет, хотя и отмечают, что котейка обладает своенравным и иногда агрессивным поведением.

Как сообщалось ранее, недавно в другом турецком городе кошка в зубах принесла людям двух котят на лечение.