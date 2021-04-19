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В Турции кошка героически спасла сына от собак (видео)

В Турции кошка героически спасла сына от собак (видео)
06:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В турецком городе Адана кошка-мать бесстрашно набросилась на стаю бродячих собак и стала звездой сети. 

Поступок котейки попал на камеры наблюдения местного рынка, а соответствующая видеозапись была обнародована турецким изданием TRTHaber

На видео видно, как трое собак погнались за котенком  и загнали его в угол. Неизвестно чем бы закончилась история, если бы кошка, которую местные торговцы называют "Текир" (Полосатая), не набросилась на хулиганов. 

Не ожидая столь резкого и яростного удара, собаки попытались скрыться поджав хвосты, но разъяренной матери этого показалось мало и она пустилась в погоню за обидчиками. 

Торговцы говорят, что они присматривают за Полосатой уже несколько лет, хотя и отмечают, что котейка обладает своенравным и иногда агрессивным поведением. 

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Как сообщалось ранее, недавно в другом турецком городе кошка в зубах принесла людям двух котят на лечение. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 611

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Собаки, Коты, Юмор.
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