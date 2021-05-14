"По цене договоримся": разговор Лукашенко "о тёлочках" попал на видео

Александр Лукашенко попал в очередную курьезную историю во время посещения рынка "Валерьяново". Споря с одним из фермеров о коровах и жирности молока, он предложил договориться о цене.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Пул первого.

Когда речь зашла о коровах, Лукашенко, обращавшийся до этого момента к фермеру на вы, перешел на ты.

"У меня одиннадцать коров! А у тебя десять. То есть я могу свое молоко продавать тебе, коровье?" - "Ну, если пройдете… скажем так". - "Нет, у меня по качеству (все хорошо, - Авт.), а по цене - ну мы договоримся", - заявил Лукашенко.

Чем закончился торг – неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", ранее российский президент Владимир Путин попал с Александром Лукашенко на "кровавую" карикатуру.