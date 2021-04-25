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Путин и Лукашенко стали героями "кровавой" карикатуры

Путин и Лукашенко стали героями "кровавой" карикатуры
00:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко в компании российского президента Владимира Путина изобразили на "кровавой" карикатуре. 

Работа авторства украинского художника Андрея Петренко обнародована в его Инстаграме. 

"Русский борщ для Беларуси", - подписал карикатуру автор. 

 
 
 
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Публикация от Petrenko Andryi official (@petrenkoandryi)

 

Скандал с высылкой путинских дипломатов попал на меткую карикатуру

Как сообщалось ранее, у Лукашенко недавно заявили о том, что была предотвращена попытка "вооруженного государственного переворота"

После этого он отправился с визитом в Москву, где провел длинный разговор с Путиным

В субботу, 24 апреля, Лукашенко заявил о том, что готовит документ, которым будет определено, кому будет передана власть в Беларуси в случае, "если завтра нет президента". При этом он допустил вариант того, что "президента могут застрелить". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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