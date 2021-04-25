Путин и Лукашенко стали героями "кровавой" карикатуры

Александр Лукашенко в компании российского президента Владимира Путина изобразили на "кровавой" карикатуре.

Работа авторства украинского художника Андрея Петренко обнародована в его Инстаграме.

"Русский борщ для Беларуси", - подписал карикатуру автор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Petrenko Andryi official (@petrenkoandryi)

Как сообщалось ранее, у Лукашенко недавно заявили о том, что была предотвращена попытка "вооруженного государственного переворота".

После этого он отправился с визитом в Москву, где провел длинный разговор с Путиным.

В субботу, 24 апреля, Лукашенко заявил о том, что готовит документ, которым будет определено, кому будет передана власть в Беларуси в случае, "если завтра нет президента". При этом он допустил вариант того, что "президента могут застрелить".