Москвич дырявил перегородки в общественных туалетах для "быстрого секса" и фотографировал через них мужчин

В столице России Москве задержали местного 27-летнего жителя нетрадиционной сексуальной ориентации, который проделывал в перегородках общественных туалетов дыры для "быстрого секса", а когда партнеров не было – снимал на мобильный телефон половые органы зашедших в соседние кабинки посторонних мужчин.

Об этом пишет российское интернет-издание "Москвоский комсомолец".

"4 мая в 19 часов на станции "Измайлово" МЦД пассажир зашел в мужской туалет, чтобы справить нужду. Когда дело было почти сделано, он заметил в стене кабинки отверстие, через которое на мобильный телефон кто-то снимал его мужское достоинство. Мужчину это буквально взбесило, и он вломился в соседнюю кабинку, откуда велась съемка. В ней он обнаружил молодого парня без штанов, со смартфоном в руке и в возбужденном состоянии. Он позволил ему одеться и за шкирку отвел в отдел полиции, где написал на извращенца заявление", - говорится в заметке.

В мобильном телефоне задержанного полицейские выявили большое количество фотографий и видеозаписей интимного характера, в основном с мужчинами, а также групп и чатов аналогичной направленности.

На вопрос: "Что он делал в кабинке и для чего снимал мужчину?" задержанный ответил не сразу.

Следователям стало известно, что парень является лицом нетрадиционной ориентации. В социальных сетях он состоит в разных "голубых" группах, являясь их активным участником.

"С недавних пор у них появилась сексуальная забава, суть которой состояла в следующем. Один из участников группы выбирал какое-нибудь общественное место, например, туалет на вокзале, делал отверстие в стенке между кабинками туалета и назначал число и время, когда он там появится. Другой участник группы прибывал в назначенное время в соседнюю кабинку. Ну а дальше молодые люди через отверстие начинали удовлетворять друг друга всеми доступными способами, их особенно возбуждало, что в остальных кабинках находятся другие мужчины, а сами любовники могли и не знать друг друга лично", - рассказывает "Московский комсомолец".

При этом в ожидании партнера задержанный снимал на видео посторонних мужчин, зашедших в туалет по назначению, параллельно самоудовлетворяясь.

Как сообщили в горуправлении Следственного комитета России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).